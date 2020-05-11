Раскрыты четыре способа снизить давление без таблеток
Эксперты утверждают, что снизить артериальное давление без лекарств вполне реально. Так, одним из методов нормализовать свое состояние можно с помощью компресса с яблочным уксусом.
Для этого нужно марлю, сложенную в два-три раза, смочить в яблочном уксусе и приложить на лоб или на запястья на 15 минут. Также давление снизит горячий душ. Чтобы был эффект, необходимо воду направить в район затылка на 5 минут. Однако температура воды не должна быть нетерпимой.
Помогает и самомассаж, утверждает автор канала "Здравовед" на Яндекс.Дзене. Можно растереть область шеи, воротниковую зону и затылок, а также грудь и живот. Массаж нужно делать осторожно и в горизонтальном положении.
Дыхательная гимнастика также – один из методов по борьбе с гипертонией. Нужно сделать глубокий вдох нижней частью живота и такой же выдох. После чего важно задержать дыхание на несколько секунд и повторить упражнение.
Однако стоить помнить, что народные методы подходят не всем. При проблемах со здоровьем необходимо проконсультироваться с врачом.
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