Улучшить состояние гипертоникам поможет компресс за 15 минут

Эксперты утверждают, что снизить артериальное давление без лекарств вполне реально. Так, одним из методов нормализовать свое состояние можно с помощью компресса с яблочным уксусом.

Для этого нужно марлю, сложенную в два-три раза, смочить в яблочном уксусе и приложить на лоб или на запястья на 15 минут. Также давление снизит горячий душ. Чтобы был эффект, необходимо воду направить в район затылка на 5 минут. Однако температура воды не должна быть нетерпимой.

Помогает и самомассаж, утверждает автор канала "Здравовед" на Яндекс.Дзене. Можно растереть область шеи, воротниковую зону и затылок, а также грудь и живот. Массаж нужно делать осторожно и в горизонтальном положении.

Дыхательная гимнастика также – один из методов по борьбе с гипертонией. Нужно сделать глубокий вдох нижней частью живота и такой же выдох. После чего важно задержать дыхание на несколько секунд и повторить упражнение.

Однако стоить помнить, что народные методы подходят не всем. При проблемах со здоровьем необходимо проконсультироваться с врачом.