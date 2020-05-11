Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Раскрыты четыре способа снизить давление без таблеток

Раскрыты четыре способа снизить давление без таблеток
Фото: Michaela Begsteiger/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Улучшить состояние гипертоникам поможет компресс за 15 минут

Эксперты утверждают, что снизить артериальное давление без лекарств вполне реально. Так, одним из методов нормализовать свое состояние можно с помощью компресса с яблочным уксусом.

Для этого нужно марлю, сложенную в два-три раза, смочить в яблочном уксусе и приложить на лоб или на запястья на 15 минут. Также давление снизит горячий душ. Чтобы был эффект, необходимо воду направить в район затылка на 5 минут. Однако температура воды не должна быть нетерпимой. 

Помогает и самомассаж, утверждает автор канала "Здравовед" на Яндекс.Дзене. Можно растереть область шеи, воротниковую зону и затылок, а также грудь и живот. Массаж нужно делать осторожно и в горизонтальном положении. 

Дыхательная гимнастика также – один из методов по борьбе с гипертонией. Нужно сделать глубокий вдох нижней частью живота и такой же выдох. После чего важно задержать дыхание на несколько секунд и повторить упражнение. 

Однако стоить помнить, что народные методы подходят не всем. При проблемах со здоровьем необходимо проконсультироваться с врачом. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Почти 12 тысяч зараженных: актуальная статистика по коронавирусу на 11 мая

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 94 человека

Сделает день позитивным: подборка лучших анекдотов Ефима Шифрина

Самые смешные отрывки из монологов и шутки от звезды "Аншлага" в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

955 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей