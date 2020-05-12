С этого дня свадьбы на ближайший месяц прекращались на Руси

Православная церковь 13 мая чтит память Иакова Зеведеева – одного из двенадцати апостолов. В народном календаре его называли днем Якова-звездоночного. На Руси в это время гадали, какой погоды и урожая ждать летом.



Традиции и обычаи на 13 мая:

Согласно поверью, в этот день перед долгой дорогой нужно умыться водой из растаявшего мартовского снега, которую заранее собирали. Считалось, что на Якова-звездоночного начинают ходить весенние болезни, которые боятся лишь талой воды. Также предки делали особый заговор от глухоты. На Руси верили, что в этот день можно избавиться от болезни.

Приметы и суеверия на 13 мая:

1. Если в день Якова-звездоночного идет дождь, то осенью будет много свадеб.

2. Тихая звездная ночь – к теплому урожайному лету.

3. Выглядывающее сквозь облака солнце обещает дождливое лето.

Что нельзя делать 13 мая:

В этот день, согласно народной традиции, прекращали свататься на ближайший месяц. На Руси считали, что свадьба в мае обернется неудачной семейной жизнью для молодоженов. Кроме того, 13 мая было не принято стричь овец, чтобы не привлечь болезни и несчастья.

Ранее "Утро.ру" опубликовало ведический гороскоп на май по знакам зодиака.