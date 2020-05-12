Простые советы помогут всегда быть в тонусе

Жители Китая живут до ста, а то и более лет. Секрет их долголетия в простых ритуалах. Так, некоторые китайцы, которые верят, что это помогает отстрочить старость, рано просыпаются и начинают утро с дыхательной гимнастики.

Это позволяет накапливать энергию "ян", которая помогает взбодриться и быть продуктивным весь день. Также, чтобы продлить жизнь, стоит избегать недосыпа и вовремя ложиться спать.

Главный принцип трапезы долгожителей – умеренность. Правильное питание – это еще одно правило. Есть нужно каждые четыре часа, тщательно пережевывая пищу. Из рациона стоит исключить жирные блюда, заменить соль специями, а сахар сушеными ягодами, фруктами и сладкими корнями. Также полезно больше есть рыбу, сою, рис, бобовые, овощи и злаки, а пить – зеленый чай.

Во время приема пищи не нужно разговаривать о работе и проблемах. Китайцы верят, что пища усваивается только вместе с положительными мыслями.

Как пишет автор канала "Здоровье наше все" в Яндекс Дзен, помогает омоложению и массаж, в частности иглоукалывание. Эта процедура воздействует на особые точки тела, помогает восстановить энергетические потоки в организме и направить их в нужное русло. Считается, что болезни возникают из-за нарушения энергии "ци". Для ее восстановления иглы ставятся в тех местах, где кожа ближе всего прижата ко внутренним органам. Это повышает иммунитет и помогает справиться с ОРВИ, гриппом и инсультом.

Также китайцы всегда позитивны. Дома у них всегда есть живые цветы или аквариум. А интерьер дарит уют и свежесть.