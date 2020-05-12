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С миру по шутке: свежие смешные анекдоты на 13 мая

С миру по шутке: свежие смешные анекдоты на 13 мая
Фото: pixabay.com
Подборка приколов для читателей" Утро.ру"

Актуальные шутки сделают жизнь веселее – смейтесь вместе с нами!

  • – Здравствуйте! Позовите, пожалуйста, Наташу к телефону.

– А Наташи нет, она в роддоме.

– Ой, а что случилось?

  • Немец летит рейсом российской авиакомпании. Подходит стюардесса:

– Добрый день! Обедать будете?

– А какой есть выбор?

– Либо да, либо нет.

  • Один мужик утешает другого, впавшего в депрессию:

– Вася, умей в этой жизни находить радость в мелочах. Например, в зарплате.

  • Девушка жалуется подруге после обследования:

– Люба, была на МРТ. Так вот, судя по аппарату, у меня серьезные проблемы!

– Да ты что? Какие?

– Я застряла в нем!

Кристина ЧЕРНИКОВА

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