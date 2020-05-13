Свежие приколы от "Утро.ру" поднимут настроение перед началом рабочего дня

Шутки о женщинах – обаятельных, милых, но иногда очень неловких – никогда не выйдут из моды. Актуальная подборка острот о слабом поле – в материале "Утро.ру".

1. Жена криминального авторитета каждый раз очень нервничает, когда муж везет ее на природу.

2. Женщины не любят дождь, потому что он сбрасывает их лица к заводским настройкам.

3. Если женщина попадет на необитаемый остров со своей сумочкой, она выживет.