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Появилось исследование о том, что "Арбидол" подавляет SARS-CoV-2

Появилось исследование о том, что "Арбидол" подавляет SARS-CoV-2
Фото: TPG/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Статья с доказательством появилась в передовом международном журнале

В международном журнале Cell Discovery, который публикует результаты последних исследований и разработок во всех сферах молекулярной и клеточной биологии, появилась статья о том, что противовирусный препарат "Арбидол" подавляет SARS-CoV-2. 

В этой статье отмечается, что ученые исследовали и оценили шесть доступных противовирусных препаратов против нового коронавируса SARS-CoV-2: балоксавир, ланинамивир, осельтамивир, перамивир, занамивир и умифеновир, известный в России как "Арбидол".

Исследователи Уханьского института вирусологии Академии наук Китая изучали противовирусную активность и цитотоксичность препаратов в клетках африканских зеленых мартышек, и по отношению этих двух показателей оценивали противовирусную активность – так называемый "индекс селективности" SI.

Среди всех изученных препаратов умифеновир ("Арбидол") наиболее эффективно подавлял вирус SARS-CoV-2, SI составил 7,73. Балоксавир частично ингибировал инфекцию SARS-CoV-2, не более чем на 29%, при высокой концентрации.

Ланинамивир, осельтамивир, перамивир и занамивир, напротив, не проявляли активности против SARS-CoV-2 даже при самых высоких концентрациях.

После более детальное исследование показало, что "Арбидол" блокирует проникновение SARS-CoV-2 в клетки, приводя к значительному снижению эффективности связывания (67%) по сравнению с контрольной группой, соответственно, доля несвязанных вирионов, то есть число не прикрепленных вирусов к клеткам, значительно выросло до 156%. 

Рина КРАСНОВА

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