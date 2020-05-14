Подборка приколов от "Утро.ру" поднимет настроение в утро пятницы

К исконно мужским хобби всегда относили рыбалку. Конечно, на ней часто случаются забавные случаи. Лучшие анекдоты и шутки для настоящих мужчин – в материале "Утро.ру".

Жена разговаривает с мужем:

– Милый, помнишь, ты ездил на рыбалку?

– Помню.

– Звонила твое стерлядь. Сказала, что с икрой.

Жена чистит на кухне уже 15 рыбу и зло говорит мужу:

– В следующий раз, когда поедете, я тебя прошу: пей водку, как все нормальные люди.

Вовочка приходит в школу с распухшей губой. Его спрашивают:

– Вовочка, в чем дело? Что с лицом?

– Да с папой на рыбалку ездили. Пчела вот на губу села.

– И что, так сильно ужалила?

– Нет, папа ее сразу веслом убил.