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Приметы на 15 мая: что нельзя делать в День семьи

Приметы на 15 мая: что нельзя делать в День семьи
Фото: Markus Oblander/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Православная церковь чтит в этот день память Бориса и Глеба

На Руси 15 мая принято вспоминать двух братьев, кротких и смиренных. Борис и Глеб научили православных добру и терпению. Что можно и чего нельзя делать 15 мая – в подборке "Утро.ру".

Традиции на 15 мая: 

В день Бориса и Глеба следует забыть о ссорах. В этот день можно попросить о повышении по службе или пригласить понравившегося человека на свидание – успех гарантирован.

Что нельзя делать 15 мая:

Не стоит никому отказывать, это может принести несчастье. Также нельзя игнорировать просьбы бедняков. В этот день работает правило "малое отдашь – большое получишь".

Приметы на 15 мая:

1. Теплый день предвещает хороший зерновой урожай.

2. На закате яркое солнце, значит, ожидается лето без дождей.

3. Если цветет черемуха и слышно соловья, пора готовиться к похолоданию на 14 дней.

15 мая именины отмечают Борис, Афанасий, Глеб, Давид, Зоя, Роман и Михаил.

Анна ШУЛЕПОВА

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