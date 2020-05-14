Православная церковь чтит в этот день память Бориса и Глеба

На Руси 15 мая принято вспоминать двух братьев, кротких и смиренных. Борис и Глеб научили православных добру и терпению. Что можно и чего нельзя делать 15 мая – в подборке "Утро.ру".

Традиции на 15 мая:

В день Бориса и Глеба следует забыть о ссорах. В этот день можно попросить о повышении по службе или пригласить понравившегося человека на свидание – успех гарантирован.

Что нельзя делать 15 мая:

Не стоит никому отказывать, это может принести несчастье. Также нельзя игнорировать просьбы бедняков. В этот день работает правило "малое отдашь – большое получишь".

Приметы на 15 мая:

1. Теплый день предвещает хороший зерновой урожай.

2. На закате яркое солнце, значит, ожидается лето без дождей.

3. Если цветет черемуха и слышно соловья, пора готовиться к похолоданию на 14 дней.

15 мая именины отмечают Борис, Афанасий, Глеб, Давид, Зоя, Роман и Михаил.