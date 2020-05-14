Клубника и редис укрепят организм

Простые овощи и ягоды с дачного участка способны поддержать организм и защитить его от болезней. Об этом рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.



Как отметила специалист, речь идет о ранней зелени – укропе и петрушке, о клубнике и редиске, также о других овощах, фруктах и ягодах. При этом эти продукты легко вырастить на дачном участке, чем традиционно и занимаются россияне.

Так, в редиске есть много витаминов и клетчатки, что способствует укреплению иммунитета. Свежая зелень богата витаминами группы А, В и Е, фолатами и другими нужными организму веществами.

В свою очередь, в клубнике содержится много витамина C, которые благотворно влияет на здоровье человека. Кроме того, в этой ягоде есть салицилаты – вещества, обладающие противовоспалительным действием, передает слова диетолога АГН "Москва".

Однако эксперт напомнила, что есть клубнику в больших количествах нельзя, так как она может вызвать аллергическую реакцию.

"Повысить сопротивляемость организма различным инфекциям поможет правильное, здоровое питание", – отметила специалист.

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