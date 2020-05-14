Популярные овощи и ягоды с грядки укрепят иммунитет
Простые овощи и ягоды с дачного участка способны поддержать организм и
защитить его от болезней. Об этом рассказала главный внештатный диетолог
столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Как отметила специалист, речь идет о ранней зелени – укропе и петрушке, о клубнике и редиске, также о других овощах, фруктах и ягодах. При этом эти продукты легко вырастить на дачном участке, чем традиционно и занимаются россияне.
Так, в редиске есть много витаминов и клетчатки, что способствует укреплению иммунитета. Свежая зелень богата витаминами группы А, В и Е, фолатами и другими нужными организму веществами.
В свою очередь, в клубнике содержится много витамина C, которые благотворно влияет на здоровье человека. Кроме того, в этой ягоде есть салицилаты – вещества, обладающие противовоспалительным действием, передает слова диетолога АГН "Москва".
Однако эксперт напомнила, что есть клубнику в больших количествах нельзя, так как она может вызвать аллергическую реакцию.
"Повысить сопротивляемость организма различным инфекциям поможет правильное, здоровое питание", – отметила специалист.
Ранее "Утро" рассказывало, почему в период эпидемии коронавирусной инфекции полезно плакать и употреблять в пищу продукты, которые вызывают слезы.
Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"
Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб
Гороскоп на 14 мая: трем знакам грозят ссоры с близкими
Точный астрологический прогноз подскажет, как пережить напряженный день
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Слежка за туристами: как Европа будет открывать границы
- Лавров: США диктуют миру свои правила в условиях коронавируса
- Стало известно условие для выработки иммунитета к COVID-19
- Лукашенко: Россия воспользовалась методами Белоруссии во время пандемии
Здоровье
- Одно упражнение избавит от "пивного" живота
- Зарядка и диета: секреты японских долгожителей сохранят здоровье
- Ученые назвали самый опасный для потенции фрукт
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик