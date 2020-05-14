Наклоны головы улучшат кровообращение

Малоподвижный образ жизни негативно сказывается на здоровье человека. Он приводит к развитию различных заболеваний, застою крови, головным болям, искривлению осанки.

Регулярное выполнение простого утреннего комплекса из трех упражнений позволит улучшить кровообращение, а вместе с ним и общее самочувствие.

Все движения нужно делать плавно, без резких движений и рывков.

Упражнение 1.

Для его выполнения нужно сесть на стул или диван и расслабиться. После этого опустить голову на правое плечо и оставить ее в таком положении на 10 секунд. Вернуться в исходное положение на пару секунд, а потом опустить голову на левое плечо также на 10 секунд. Следует сделать 2 повтора.

Упражнение 2.

Можно выполнять сидя или стоя. Нужно с усилием прижать подбородок к груди и продержать его так 10 секунд. Затем вытянуть подбородок вперед. Повторить 2 раза.

Упражнение 3.

Простые повороты головы хорошо помогают нормализации кровообращения. Сначала нужно повернуть голову вправо и задержаться в таком положении на 10 секунд. Затем вернуться в исходное положение на пару секунд, а потом повернуть голову влево и задержать ее также на 10 секунд. Нужно сделать 2 повтора.

Если при выполнении упражнений появились неприятные ощущения, немедленно прекратите занятия и обратитесь к врачу.

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