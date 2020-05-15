Новая подборка уморительных шуток для читателей "Утро.ру"

Приколы рассмешат до слез – хорошее настроение в выходной день обеспечено!

1. Два друга ссорятся:

– Вася, в последний раз спрашиваю, когда ты мне деньги вернешь?

– Ну, слава богу, что в последний. Ты меня уже достал этим вопросом!

2. Звонок классному руководителю:

– Алло, это Зинаида Петровна? Вы знаете, Вовочка заболел и завтра в школу не придет!

– Добрый вечер. А кто это?

– Это же я, мой отец!

3. Уборщица подходит к директору банка и смущенно просит:

– Николай Викторович, вас не затруднит дать мне наконец ключ от хранилища? Я, честно говоря, уже устала каждый день по полчаса открывать замок шпилькой, чтобы помыть полы!

4. Девушка приходит в аптеку и, помявшись, застенчиво просит провизора:

– Дайте, пожалуйста, тест на беременность.

– Вам какой нужен? – спрашивает тот.

– Если можно, отрицательный!