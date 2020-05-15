Эти смешные неловкие ситуации: свежие анекдоты дня на 16 мая
Приколы рассмешат до слез – хорошее настроение в выходной день обеспечено!
1. Два друга ссорятся:
– Вася, в последний раз спрашиваю, когда ты мне деньги вернешь?
– Ну, слава богу, что в последний. Ты меня уже достал этим вопросом!
2. Звонок классному руководителю:
– Алло, это Зинаида Петровна? Вы знаете, Вовочка заболел и завтра в школу не придет!
– Добрый вечер. А кто это?
– Это же я, мой отец!
3. Уборщица подходит к директору банка и смущенно просит:
– Николай Викторович, вас не затруднит дать мне наконец ключ от хранилища? Я, честно говоря, уже устала каждый день по полчаса открывать замок шпилькой, чтобы помыть полы!
4. Девушка приходит в аптеку и, помявшись, застенчиво просит провизора:
– Дайте, пожалуйста, тест на беременность.
– Вам какой нужен? – спрашивает тот.
– Если можно, отрицательный!
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