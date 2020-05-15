Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Эти смешные неловкие ситуации: свежие анекдоты дня на 16 мая

Эти смешные неловкие ситуации: свежие анекдоты дня на 16 мая
Фото: pixabay.com
Новая подборка уморительных шуток для читателей "Утро.ру"

Приколы рассмешат до слез – хорошее настроение в выходной день обеспечено!

1. Два друга ссорятся:

– Вася, в последний раз спрашиваю, когда ты мне деньги вернешь?

– Ну, слава богу, что в последний. Ты меня уже достал этим вопросом!

2. Звонок классному руководителю:

– Алло, это Зинаида Петровна? Вы знаете, Вовочка заболел и завтра в школу не придет!

– Добрый вечер. А кто это?

– Это же я, мой отец!

3. Уборщица подходит к директору банка и смущенно просит:

– Николай Викторович, вас не затруднит дать мне наконец ключ от хранилища? Я, честно говоря, уже устала каждый день по полчаса открывать замок шпилькой, чтобы помыть полы!

4. Девушка приходит в аптеку и, помявшись, застенчиво просит провизора:

– Дайте, пожалуйста, тест на беременность.

– Вам какой нужен? – спрашивает тот.

– Если можно, отрицательный!

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лучшие шутки от звезд "Аншлага": подборка приколов на все времена

Самые смешные анекдоты от известных юмористов

Решение по "Северному потоку - 2" противоречит интересам Германии

Вердикт немецкого регулятора еще не окончательный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей