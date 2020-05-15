Мужчинам категорически запрещалось заниматься огородом

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Тимофея и Мавры, которые пострадали за веру. В народном календаре 16 мая прозвали днем Мавры-рассадницы: на Руси в это время было принято начинать посев овощей.

Традиции и обычаи на 16 мая:

День Мавры-рассадницы посвящали полевым работам: высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды. Также 16 мая было принято рвать молодую крапиву, чтобы потом варить из нее щи и делать целебные отвары. Считалось, что именно в этот день растение обладает особыми свойствами.

Приметы и поверья на 16 мая:

1. Ясная погода и обильная роса – урожай огурцов в этом году будет богатым.

2. Чем раньше зацветет черемуха, тем жарче будет лето.

3. Если утки и гуси сильно машут крыльями, то нагрянет буря.

Что нельзя делать 16 мая:

Согласно приметам, в этот день посевом должны заниматься только женщины. Мужчина в огороде – к плохому урожаю. Мавру в народе называли не только рассадницей, но и молочницей: считалось, что коровы в этот день дают самое вкусное молоко. Именно поэтому плохой приметой считалось его пролить. Согласно поверью, это принесет беды и несчастья.

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