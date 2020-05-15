Ванга предсказала россиянам контакт с инопланетянами
Многие предсказания болгарской ясновидящей Ванги исполнились. Одна из самых известных прорицательниц предвидела даже пандемию коронавируса. После слепой, но видящей яснее многих бабушки остался целый сборник предсказаний.
При этом одно из самый экстравагантных выпало на долю России. Нашей стране Ванга предсказала наиболее тесный контакт с космосом и внеземными цивилизациями. По мнению ясновидящей, первые космические заселения на Луне и Марсе произойдут именно со стороны России. После чего мы первыми из людей познакомимся с инопланетянами.
Такой контакт даст России огромные преимущества, уверяет Ванга. Мы вместе с гостями из космоса создадим новое государство, которое будет завораживать и вызывать зависть всех мировых держав, пишет канал "Познать То" в "Яндекс Дзене".
Также болгарская ясновидящая обещала россиянам, что их страна займет лидирующие позиции во всех направлениях. Обязательно ли для этого нужны инопланетные помощники, не совсем ясно, но стоит отметить, что слова Ванги косвенно подтвердил другой известный пророк, граф Сергей Вронский. Советский астролог ничего не говорил об инопланетянах, но был уверен, что Россия станет духовным центром всего мира и объединит народы.
Что же касается пандемии, напомним, Ванга предупреждала человечество о проклятии пяти двоек. Некоторые считают, что именно оно и стало причиной эпидемиологического кризиса.
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