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Обхохочешься: смешные анекдоты дня на 17 мая

Обхохочешься: смешные анекдоты дня на 17 мая
Фото: pixabay.com
Лучшие приколы в подборке Утро.ру

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  • Мужчина звонит в справочную:

– Подскажите, пожалуйста, а где можно купить виагру для женщин?

Дама на другом конце провода:

– В ювелирном магазине.

  • Мужик говорит с женой по телефону из супермаркета.

– Люся, я в магазин зашел. Что взять?

– Коля, ты в маске?

– Да, а что?

– Возьми кассу!

  • – Представляешь, сосед почти круглосуточно смотрит телевизор!

– Он что, идиот?

– Думаю, что теперь – да.

  • Парень рассыпается в комплиментах девушке.

– Наташ, ты такая потрясающая! Повезет же кому-то!

– Кому? Тебе? – кокетливо спрашивает она.

– А чего это сразу мне???

Кристина ЧЕРНИКОВА

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