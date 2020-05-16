Лучшие приколы в подборке Утро.ру

Свежие шутки специально для наших читателей – смейтесь сами и делитесь с друзьями.

Мужчина звонит в справочную:

– Подскажите, пожалуйста, а где можно купить виагру для женщин?

Дама на другом конце провода:

– В ювелирном магазине.

Мужик говорит с женой по телефону из супермаркета.

– Люся, я в магазин зашел. Что взять?

– Коля, ты в маске?

– Да, а что?

– Возьми кассу!

– Представляешь, сосед почти круглосуточно смотрит телевизор!

– Он что, идиот?

– Думаю, что теперь – да.

Парень рассыпается в комплиментах девушке.

– Наташ, ты такая потрясающая! Повезет же кому-то!

– Кому? Тебе? – кокетливо спрашивает она.

– А чего это сразу мне???