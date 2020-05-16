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В народном календаре 17 мая называется днем Пелагеи Заступницы или Днем баклушников.
Православные чтят память мученицы Пелагии Тарсийской, которая оберегает невинных девушек и птиц.
Дурной приметой для женщин считалось работать 17 мая. Даже готовить в этот день не следовало. Нужно было посвятить время молитвам святой Пелагии.
Второе название, День баклушников, 17 мая получило потому, что обычно занимались заготовкой древесины – чтобы вырезать ложки, или баклуши. Их часто украшали искусной резьбой, расписывали. Такая ложка считалась хорошим подарком и символом благополучия.
17 мая определяли по народным приметам погоду.
Если всюду летают стайками воробьи – это к сильному ветру, если терновник цветет – тепла до начала лета не жди. Хороший урожай предвещал ливень в этот день, а если солнце скрывалось в дымке, это значило, что плохая погода нескоро уйдет.
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