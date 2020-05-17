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Приметы на 18 мая: что нельзя делать в день Ирины-Капустницы

Приметы на 18 мая: что нельзя делать в день Ирины-Капустницы
Фото: Sebastian Kahnert/ZB/www.globallookpress.com
В этот день не следует пользоваться чужой посудой

Издревле люди почитали 18 мая двух мучениц Ирин. В этот день высаживали капусту и старались использовать лишь чистую посуду, а то и новую, чтобы избежать неприятностей.

Приметы на 18 мая: 

1. Если птицы не поют, погода ухудшится.

2. Дождь – к хорошему урожаю пшеницы. 

3. А вот если гусь чистит свои перья, то это к солнцу и теплу. 

Что нельзя делать 18 мая:

1. В ночь на 18 мая не стоит оставлять грязную посуду, чтобы в семье не было ссор.

2. Нельзя перепрыгивать или перешагивать через сломанные деревья и палки. Иначе урожай в этом году съедят насекомые. 

3. В этот день на Руси не ели огурцы и капусту, чтобы урожай этих овощей был хорошим.

4. Незамужние не ходили в гости к вдовам, чтобы не упустить свой шанс встретить вторую половину. 

5. 18 мая не стоит сплетничать, чтобы не было проблем с зубами и деснами. 

Традиции на 18 мая: 

1. В этот день на Руси сажали капусту. А перед началом работ ставили на грядки разбитые горшки с кустиком крапивы, чтобы защитить урожай. 

2. Также с полей и лугов выжигали старую траву. 

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь май. 

Полина ИВАНОВА

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