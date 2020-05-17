Лучшие приколы от "Утро.ру" позволят начать неделю с позитива

Свежие и короткие шутки и анекдоты в подборке "Утро.ру" помогут забыть о насущных проблемах и тяготах карантина.

Встречаются друзья. Один мужчина говорит:

– Парни, давайте выпьем, я стал отцом мальчика!

– Вот это да, поздравляем, как супруга?

– Жена узнает, убьет.

Сидит пациент на приеме у врача. Доктор с грустным лицом говорит:

– Теперь вам придется соблюдать сторгую диету. С этого дня нельзя есть жареное, копченое, острое и чересчур соленое.

– Как это доктор? – говорит пациент. – Это что же мне на утро даже рассол не выпить? Я целый день буду с больной головой ходить?

Сидят два друга. Один другому говорит:

– Ты уверен, что не хочешь пельменей? Они сочные и горячие.

– Нет, спасибо.

– Зря ты так. Все любят пельмени моей мамы.

– Не сомневаюсь, но в кинотеатре принято есть попкорн.

Ранее "Утро.ру" делилось шутками Максима Галкина.