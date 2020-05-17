Надорвать живот от смеха: свежие анекдоты дня на 18 мая
Свежие и короткие шутки и анекдоты в подборке "Утро.ру" помогут забыть о насущных проблемах и тяготах карантина.
- Встречаются друзья. Один мужчина говорит:
– Парни, давайте выпьем, я стал отцом мальчика!
– Вот это да, поздравляем, как супруга?
– Жена узнает, убьет.
- Сидит пациент на приеме у врача. Доктор с грустным лицом говорит:
– Теперь вам придется соблюдать сторгую диету. С этого дня нельзя есть жареное, копченое, острое и чересчур соленое.
– Как это доктор? – говорит пациент. – Это что же мне на утро даже рассол не выпить? Я целый день буду с больной головой ходить?
- Сидят два друга. Один другому говорит:
– Ты уверен, что не хочешь пельменей? Они сочные и горячие.
– Нет, спасибо.
– Зря ты так. Все любят пельмени моей мамы.
– Не сомневаюсь, но в кинотеатре принято есть попкорн.
Ранее "Утро.ру" делилось шутками Максима Галкина.
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