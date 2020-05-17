Есть рыбу и спать в холодной комнате: шесть правил продлят молодость
Считается, что простые правила могут помочь сохранить молодость. Так, например, в каждом возрасте необходимо есть определенные продукты. После 30 лет – чаще питаться рыбой и орехами. После 40 лет включать в рацион продукты с бета-каротином. После 50 лет – с кальцием и магнием, а также селеном.
Однако важно не только правильно питаться, но и баловать себя, иногда отдавая предпочтение сладкому или копченому.
После выхода на пенсию не стоит отказываться от работы совсем. Легкое занятие поможет поддерживать тонус организма. Эксперты советуют найти объект любви, можно, например, завести кошку или собаку. Увлеченность укрепляет иммунитет.
Также стоит позитивно мыслить и не впадать в депрессии. Для этого можно тренировать интеллект, постоянно изучая что-то новое.
Важно и двигаться каждый день, хотя бы по 10 минут заниматься зарядкой. При активном движении активизируются гормоны роста. Также полезно спать в проветренной комнате. При температуре 17-18°C увеличивается обмен веществ, пишет автор канала "Хозяйство советского человека" в Яндекс.Дзене.
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