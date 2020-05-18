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Православная церковь в этот день почитает праведника Иова Многострадального. Он является прообразом Иисуса Христа, славится смирением и долготерпением. Ему молились с просьбой отстрочить старость.
Приметы и суеверия на 19 мая:
1. Если погода ясная, значит, будет отменный урожай огурцов.
2. Много росы утром – день будет солнечный, мало росы – к дождям.
3. Если во время тихого дождя на росе появляются пузыри, дождь скоро закончится.
4. Птицы весело щебечут – погода будет хорошая.
5. Сны с 18 на 19 мая вещие. Они предсказывают события, которые произойдут через восемь дней. А сновидение, увиденное днем 19 мая, может исполниться через шесть лет.
Традиции и обычаи на 19 мая:
1. Утром стоит выйти на улицу и походить по росе босиком. На Руси верили, что в этот день невозможно заболеть, но можно вылечить недуги.
2. Можно попросить у святого Иова долголетия и крепкого здоровья.
3. На Руси считали, что если девушка соберет в полотенце росу и даст мужчине, который ей нравится, утереться им, то он влюбится в нее.
4. В этот день принято сеять горох и сажать огурцы.
19 мая нельзя ругаться с близкими, чтобы не накликать на себя беду.
Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май.
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