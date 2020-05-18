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Вызывают смех: свежие анекдоты дня на 19 мая

Вызывают смех: свежие анекдоты дня на 19 мая
Фото: pixabay.com
Подборка коротких и свежих шуток от "Утро.ру" поможет проснуться

Зарядиться бодростью можно с помощью смешных приколов и анекдотов от "Утро.ру".

  • На экзамене преподаватель говорит студентам:

– У меня есть три вопроса: первый – на пятеpку, второй – на четверку и третий на тройку.

– Вопрос первый. Чем измеряется напряжение?

В ответ – тишина.

– Вопрос второй. Напряжение измеряется вольтметром или амперметром?

Студенты молчат.

– Вопрос третий. А не вольтметром ли измеряется напряжение?

  • Муж долго не был дома. Приехал, стучит в дверь костяшками пальцев, никто не открывает. Стучит кулаком, все равно никто не слышит. Он – ногой, опять тишина. Тут соседка не выдерживает и выходит в подъезд:

– А ты рогами, рогами постучи!

  • Hа местной дискотеке парень приглашает на танец уверенно двигающуюся девушку. Та, увидев, что кавалер моложе ее года на два, отвечает:

– Я не могу танцевать c ребенком!

– Простите, я не знал, что вы беременны.

Ранее "Утро.ру" делилось шутками Владимира Винокура. 

Анна ШУЛЕПОВА

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