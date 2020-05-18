Курс рубля
- Риски для рубля усилятся к концу мая
- Рубль обрекли на девальвацию
- Что будет с долларом и евро в конце мая 2020-го
554 новости
Зарядиться бодростью можно с помощью смешных приколов и анекдотов от "Утро.ру".
– У меня есть три вопроса: первый – на пятеpку, второй – на четверку и третий на тройку.
– Вопрос первый. Чем измеряется напряжение?
В ответ – тишина.
– Вопрос второй. Напряжение измеряется вольтметром или амперметром?
Студенты молчат.
– Вопрос третий. А не вольтметром ли измеряется напряжение?
– А ты рогами, рогами постучи!
– Я не могу танцевать c ребенком!
– Простите, я не знал, что вы беременны.
Ранее "Утро.ру" делилось шутками Владимира Винокура.
Граничащую с Россией провинцию заблокировали из-за новых зараженных