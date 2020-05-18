Орехи нормализуют уровень холестерина и снимают воспаление

Грецкие орехи обладают уникальными свойствами, именно поэтому они являются самым полезным продуктом для здоровья сердца. К такому выводу пришла доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре.

По своему составу грецкие орехи отличаются от других. В них содержится огромное количество альфа-линоленовой кислоты – подобной богата рыба, рассказала специалист.

Доктор наук напомнила, что в продукте также много других витаминов, антиоксидантов и минералов. В результате исследований выяснилось, что орехи улучшают липидный профиль, а это предотвращает болезни сердца и сосудов, рассказала Марта Гуаш Ферре в интервью La Vanguardia.

Кроме того, продукт улучшает показатели холестерина и обладает мощным противовоспалительным действием.

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