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Вечерняя гимнастика: простые упражнения улучшат потенцию после 40 лет

Вечерняя гимнастика: простые упражнения улучшат потенцию после 40 лет
Фото: Wife and husband in bed Rudolf/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Физкультура предотвратит проблемы с кровообращением в органах таза

Проблемы с потенцией у мужчин возникают не только из-за стресса и неправильного питания. Одной из причин может стать застой крови в органах малого таза. Снизить риск развития проблем с эрекцией помогут простые физические упражнения.

Лечебную гимнастику полезно делать вечером, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Health and beauty". По его словам, регулярная физкультура улучшит кровообращение, а также избавит от проблем с позвоночником.

Упражнение 1: "Бабочка". Движение направлено на растяжку мышц. Для этого необходимо сесть по-турецки, чтобы колени смотрели в противоположные стороны, а стопы касались друг друга. Теперь нужно небольшими рывками попытаться коснуться бедрами пола. Выполнять растяжку автор материала советует около двух минут.

Упражнение 2: "Лягушка". Это движение напоминает первое. Ноги необходимо оставить в таком же положении и лечь на спину. Лежать с разведенными коленями нужно до трех минут.

Упражнение 3: махи ногами. Для лучшей циркуляции крови автор блога советует выполнить следующее упражнение. Необходимо лечь на спину и в этом положении поднимать и опускать ноги. Важно, чтобы они были прямыми. Такую гимнастику для потенции лучше повторять 10-15 раз.

Автор блога предупреждает, что все упражнения нужно делать медленно, без резких движений. При возникновении любых неприятных ощущений необходимо сразу же обратиться к врачу.

Ранее "Утро.ру" рассказало о дыхательной гимнастике для потенции.

Карина СИРАЗОВА

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