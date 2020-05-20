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На Ивана-богослова наши предки начинали сеять пшеницу. Для
того чтобы урожай был хорошим, хозяйки угощали странников и всех гостей
пшеничными пирогами. Считалось, чем больше пирогов разойдется, тем лучше будет
урожай.
Обычаи и традиции на 21 мая:
1. Стоит напечь пирогов и угостить ими друзей или накормить семью.
2. На Руси с пирогами выходили на улицу, на перекресток. Если на дороге повстречался путник или прохожий, с ним следовало разделить трапезу. Дурным предзнаменованием было вернуться домой с нетронутым угощением.
3. А еще в этот день было запрещено гадать и совершать какие-либо другие ритуалы.
Народные приметы на 21 мая:
1. За окном дождь, значит, скоро можно идти по грибы.
2. Распустилась черемуха – пришло время посева пшеницы.
3. На небе показалась Луна, да была закрыта дымкой – к плохой погоде.
4. Все тучи сбились в кучу – быть грозе.
5. Коли за день увидишь три радуги, скоро поднимется жуткий ветер.
6. На Руси верили, что сон на Ивана-богослова вещий. Но его нужно было сохранить в тайне. А вот дневное сновидение – пустое.
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