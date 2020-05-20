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Все будет в огне: старец предрек России войну с двумя странами

Все будет в огне: старец предрек России войну с двумя странами
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Озвучено предсказание для нашей страны на будущее

Старец Владислав считал, что конец света для всего мира неизбежен, однако перед скончанием времен главным государством  на планете будет Россия. Господство страна завоюет в кровопролитной войне сразу с двумя государствами – Китаем и Германией.

Война, если верить пророчеству, будет происходить на территории нашей страны, государство будет охвачено огнем, но сумеет выстоять. Более того, враги признают поражение и примут православную веру, цитирует предсказание блогер.

О господстве России над другими странами говорит и Матфей Вресфенский. По словам старца, масштабная война захлестнет весь мир и унесет миллионы жизней. РФ сможет выдержать нападки других стран, а после объединит их вокруг себя, не завоевывая, указывает автор блога "Все из нашей жизни". 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что ждет Россию с ближайшем будущем. Если верить пророчеству Вольфа Мессинга, то к концу 2020 года ситуация в стране наладится, люди начнут больше зарабатывать, а сфера медицины и образования будет активно развиваться.

Произойдут положительные изменения после того, как Россия спасет мир от коронавируса, как и предсказывала Ванга. 

Дарья ПЕТРОВА

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