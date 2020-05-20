Озвучено предсказание для нашей страны на будущее

Старец Владислав считал, что конец света для всего мира неизбежен, однако перед скончанием времен главным государством на планете будет Россия. Господство страна завоюет в кровопролитной войне сразу с двумя государствами – Китаем и Германией.

Война, если верить пророчеству, будет происходить на территории нашей страны, государство будет охвачено огнем, но сумеет выстоять. Более того, враги признают поражение и примут православную веру, цитирует предсказание блогер.

О господстве России над другими странами говорит и Матфей Вресфенский. По словам старца, масштабная война захлестнет весь мир и унесет миллионы жизней. РФ сможет выдержать нападки других стран, а после объединит их вокруг себя, не завоевывая, указывает автор блога "Все из нашей жизни".

Ранее "Утро.ру" писало о том, что ждет Россию с ближайшем будущем. Если верить пророчеству Вольфа Мессинга, то к концу 2020 года ситуация в стране наладится, люди начнут больше зарабатывать, а сфера медицины и образования будет активно развиваться.

Произойдут положительные изменения после того, как Россия спасет мир от коронавируса, как и предсказывала Ванга.