Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Популярны актер устроил стрельбу и погиб

Популярны актер устроил стрельбу и погиб
Фото: facebook.com/hmills603
Полиция не успела предотвратить случившегося

Популярный американский актер Хэйген Миллс устроил стрельбу в городе Мэйфилд, после которой погиб. Полиция, вызванная жертвой преступника, не сумела предотвратить случившегося. 

Трагедия произошла в доме на территории штата Кентукки. Артист, известный своими ролями в сериалах, ранил 34-летнюю Эрику Прайс. Именно она вызвала полицию на место случившегося. 

Когда стражи порядка прибыли, Миллса уже не было в живых. Следствие установила, что актер взял в заложники мать и дочь пострадавшей, а когда Эрика зашла в дом, открыл огонь. Пока остается загадкой, в каких отношениях Миллс состоял со своей жертвой и ее семьей, пишет TMZ.

Напомним, что актер активно снимался в сериалах, боевиках и короткометражных фильмах. На его счету 9 картин, которые были сняты в период с 2011 по 2020 год. 

Анна ШУЛЕПОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Последние новости о коронавирусе в России на 20 мая

Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"

СМИ: Парад Победы и голосование по Конституции пройдут в один день

Знаменательной датой может стать 24 июня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей