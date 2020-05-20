Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Популярный американский актер Хэйген Миллс устроил стрельбу в городе Мэйфилд, после которой погиб. Полиция, вызванная жертвой преступника, не сумела предотвратить случившегося.
Трагедия произошла в доме на территории штата Кентукки. Артист, известный своими ролями в сериалах, ранил 34-летнюю Эрику Прайс. Именно она вызвала полицию на место случившегося.
Когда стражи порядка прибыли, Миллса уже не было в живых. Следствие установила, что актер взял в заложники мать и дочь пострадавшей, а когда Эрика зашла в дом, открыл огонь. Пока остается загадкой, в каких отношениях Миллс состоял со своей жертвой и ее семьей, пишет TMZ.
Напомним, что актер активно снимался в сериалах, боевиках и короткометражных фильмах. На его счету 9 картин, которые были сняты в период с 2011 по 2020 год.
Страна прошла пик заражений, по мнению эксперта, все россияне переболеют этой инфекцией, в Туле разгорелся скандал - важные новости о COVID-19 на среду в материале "Утро.ру"