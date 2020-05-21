В этот день на Руси не отказывали в помощи

В день Николая-чудотворца на Руси особенно пристально наблюдали за погодой. Если случилось ненастье, то можно было рассчитывать на богатый урожай в конце лета и благополучный по всех смыслах год.

Также наши предки верили: если в это день лягушки громко квакали, то уродится много пшеницы, а значит, вся семья будет сыта.

А еще в этот праздник нельзя никому отказывать в помощи, особенно детям. Девушки традиционно гадали на Николая-чудотворца, чтобы узнать, когда ждать суженного.

Традиции и обычаи на 22 мая:

1. Николай Чудотворец является покровителем семей и влюбленных. Если в этот день помолиться о семейном благополучии, то святой обязательно услышит просьбу.

2. Еще наши предки верили, что в этот день молодые люди взрослеют. Так что родители отпускали их гулять до самого утра. По вечерам проходили шумные гулянья с песнями и плясками.

3. 22 мая нужно проявлять милосердие и подавать милостыню нищим. Считалось, что чем больше отдашь, тем больше получишь назад. Обманывать в этот день – великий грех.

Приметы на 22 мая:

В этот день девушки по особым приметам могли узнать, что их ждет в будущем, ждать ли любимого и как сложится с ним жизнь.



Вечером девушка выходила во двор и швыряла левый башмак за забор.

Обувь далеко улетела – жди дальней дороги с суженным.

Куда укажет носок башмака, оттуда и придет жених.

Если башмак указал на дом девушки – свадьбы в этом году не жди.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на май.

