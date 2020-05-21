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Россия рассекретит тайные документы о войне

Россия рассекретит тайные документы о войне
Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба
Владимир Путин решил таким образом прекратить все споры о Великой отечественной

Президентская библиотека выставит на всеобщее обозрение документы о войне, которые ранее были засекречены. Такое распоряжение дал Владимир Путин. Лидер страны надеется, что после публикации бумаг все споры о том, кто на самом деле победил в Великой отечественной войне, прекратятся. 

На рассекречивание всех материалов уйдет несколько лет, пока доступна лишь часть архива. Отмечается, что бумаги помогут доказать невиновность СССР в разжигании военного конфликта 1941 – 1945 годов. 

Из документов можно будет более подробно узнать о таких дискуссионных на сегодняшний день темах, как отношения между Германией и Польшей, неудачные переговоры СССР с Англией и Францией, а также заключение пакта о ненападении между Сталиным и Гитлером. 

Напомним, что Запад в последнее время все чаще ставит под сомнение ведущую роль Красной армии в победе над фашистскими захватчиками. В частности, подтасовывается статистика: Штаты активно занижают количество погибших советских солдат. Об их роли неохотно говорят и на Украине. Президент Незалежной Владимир Зеленский не посчитал нужным упомянуть о подвиге красноармейцев в своей речи по случаю 9 Мая. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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