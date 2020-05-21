Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Президентская библиотека выставит на всеобщее обозрение документы о войне, которые ранее были засекречены. Такое распоряжение дал Владимир Путин. Лидер страны надеется, что после публикации бумаг все споры о том, кто на самом деле победил в Великой отечественной войне, прекратятся.
На рассекречивание всех материалов уйдет несколько лет, пока доступна лишь часть архива. Отмечается, что бумаги помогут доказать невиновность СССР в разжигании военного конфликта 1941 – 1945 годов.
Из документов можно будет более подробно узнать о таких дискуссионных на сегодняшний день темах, как отношения между Германией и Польшей, неудачные переговоры СССР с Англией и Францией, а также заключение пакта о ненападении между Сталиным и Гитлером.
Напомним, что Запад в последнее время все чаще ставит под сомнение ведущую роль Красной армии в победе над фашистскими захватчиками. В частности, подтасовывается статистика: Штаты активно занижают количество погибших советских солдат. Об их роли неохотно говорят и на Украине. Президент Незалежной Владимир Зеленский не посчитал нужным упомянуть о подвиге красноармейцев в своей речи по случаю 9 Мая.
Экс-замминистра гражданской авиации СССР требует провести новое расследование