В этот день отказывались от работ в огороде

Наши предки верили, что 23 мая Симон-зилота помогает кладоискателям. А еще на Руси в этот день справляли именины главной кормилицы крестьян – земли-матушки.

Традиции и обычаи на 23 мая:

1. Считалось, что на Симона-зилота земле нужно дать отдохнуть. В этот день было запрещено пахать и копать. Так что лучше отказаться от прополки грядки или посадки цветов и посвятить день другим заботам.

2. А вот пройтись по сырой земле босым значило укрепить здоровье на год вперед.

3. В этот день велика вероятность неожиданно найти что-то ценное, например, в земле. Или хотя бы давно утерянное.

4. Еще считалось, что на Симона-зилота полезные растения набирают особую силу – поэтому в этот день крестьяне ходили собирать природное лекарство.

Приметы на 23 мая:

На Симона-зилота дождь идет, как из ведра – жди плохого лета. Кучевые облака захватили весь небосвод, значит ближайшая неделя будет теплой и солнечной А вот если с утра заголосили певчие птицы, то это к дождю. Будешь на Симона землю копать – весь год нищим проходишь. Пчелы вьются около дома – жди жары.

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