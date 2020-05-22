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Наши предки верили, что 23 мая Симон-зилота помогает кладоискателям. А еще на Руси в этот день справляли именины главной кормилицы крестьян – земли-матушки.
Традиции и обычаи на 23 мая:
1. Считалось, что на Симона-зилота земле нужно дать отдохнуть. В этот день было запрещено пахать и копать. Так что лучше отказаться от прополки грядки или посадки цветов и посвятить день другим заботам.
2. А вот пройтись по сырой земле босым значило укрепить здоровье на год вперед.
3. В этот день велика вероятность неожиданно найти что-то ценное, например, в земле. Или хотя бы давно утерянное.
4. Еще считалось, что на Симона-зилота полезные растения набирают особую силу – поэтому в этот день крестьяне ходили собирать природное лекарство.
Приметы на 23 мая:
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