Причиной апокалипсиса станет резкий рост населения Земли

Конец света неизбежен – в этом уверены многие предсказатели и ученые. Так, стало известно новое пророчество о гибели человечества. Дату апокалипсиса рассчитал знаменитый австрийский физик и математик Хейнц фон Ферстер.

По мнению ученого, конец света наступит 13 ноября 2026 года. К этому выводу Ферстер, который также является одним из основоположников кибернетики, пришел после долгих исследований и расчетов. Об этом пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Заметки из РФ". Причиной апокалипсиса, приводит он слова ученого, станет рост численности населения нашей планеты.

Такого же мнения придерживался еще один исследователь, немецкий астрофизик Себастьян фон Хорнер. Он считал, что в период с 2020 по 2050 гг. людей на Земле станет так много, что прокормить всех не удастся. Это, вместе с повышенным выбросом промышленных предприятий в атмосферу, и приведет к концу света, передает автор блога.

О предстоящей гибели всего живого говорила и болгарская ясновидящая Ванга. Однако согласно ее пророчеству, конец света наступит намного позже – в 5079 году. А вот в том, что в 2060 г. Землю ждет перенаселение, провидица была согласна с европейскими учеными.