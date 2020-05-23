Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Смешно до слез: лучшие анекдоты на 24 мая

Смешно до слез: лучшие анекдоты на 24 мая
Фото: pixabay.com
Смешные приколы от "Утро.ру" поднимут настроение в воскресный день

1. Мужчина стоит под окнами роддома и кричит: 

– Ну что, сына видела? 

– Да!

– Ну и на кого похож?

– Да ты все равно его не знаешь!

2. Сын разговаривает с мамой: 

– Завтра родительское собрание. Пойдешь?

– Нет.

– Почему? 

– Знаю я все эти собрания. Мы с тобой лучше на сэкономленные деньги на море поедем. 

3. Я сниму фильм. Про тебя, про меня. Про нас с тобой, про наши отношения. Тебя убьют в начале. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 24 мая: пора засучить рукава

Точный астрологический прогноз на 24.05.2020 для всех знаков зодиака поможет разобраться в будущем

Приметы на 23 мая: что стоит сделать в день Симона-зилота

В этот день отказывались от работ в огороде

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей