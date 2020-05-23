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1. Мужчина стоит под окнами роддома и кричит:
– Ну что, сына видела?
– Да!
– Ну и на кого похож?
– Да ты все равно его не знаешь!
2. Сын разговаривает с мамой:
– Завтра родительское собрание. Пойдешь?
– Нет.
– Почему?
– Знаю я все эти собрания. Мы с тобой лучше на сэкономленные деньги на море поедем.
3. Я сниму фильм. Про тебя, про меня. Про нас с тобой, про наши отношения. Тебя убьют в начале.
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