Смешные приколы от "Утро.ру" поднимут настроение в воскресный день

1. Мужчина стоит под окнами роддома и кричит:

– Ну что, сына видела?

– Да!

– Ну и на кого похож?

– Да ты все равно его не знаешь!

2. Сын разговаривает с мамой:

– Завтра родительское собрание. Пойдешь?

– Нет.

– Почему?

– Знаю я все эти собрания. Мы с тобой лучше на сэкономленные деньги на море поедем.

3. Я сниму фильм. Про тебя, про меня. Про нас с тобой, про наши отношения. Тебя убьют в начале.