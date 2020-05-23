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Наследница Ванги предсказала миру природную катастрофу

Наследница Ванги предсказала миру природную катастрофу
Фото: pixabay.com
Планета может столкнуться с нехваткой воды

Каедэ Убер называют наследницей самой известной болгарской провидицы. Француженка обладает мощнейшим даром предвидения, многие ее предсказания уже сбылись. 

Каедэ высказалась о том, как будут обстоять дела на Земле в ближайшее время и чего действительно стоит бояться. 

Она отметила, что по планете с огромной скоростью распространяется терроризм, а Европа буквально "захлебывается" беженцами с Востока. 

Но самая большая проблема, с которой может столкнуться человечество, – это дефицит питьевой воды. Экологическую катастрофу на данным момент остановить намного важнее. 

Девочка подтвердила слова болгарской ясновидящей о том, что рано или поздно на земле воцарится новое учение Белого братства. К этому процессу самое непосредственное отношение будет иметь Россия. После появления в мире такого учения человечество накроет благодать, уточняет автор Яндекс.Дзен – канала "dmx11rus". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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