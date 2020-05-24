Курс рубля
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Новые приколы и анекдоты до слез отвлекут от насущных проблем и помогут провести еще один день эпидемии на позитиве.
– Что-то случилось? Хочешь такой салат?
– Хочу… Ты будешь его фотографировать?
– Опять ты за свое…. Нет, ты можешь это сделать.
– Спасибо, а то я с утра только кофе смогла сфотографировать и выложить в "Инстаграм", уже очень давно я не обновляла ленту.
Уважаемые водители, большая просьба, не ставьте машины напротив подъезда. В нашем доме живет автомеханик Слава. Пьяный Слава может по ошибке разобрать автомобиль.
Посольство России в Штатах призвало журналистов извиниться
Пик эпидемии прошла только Москва и область, названо условие снятия карантина, правительство выделит регионам 100 млрд рублей - последние новости о COVID-19 к воскресенью в материале "Утро.ру"