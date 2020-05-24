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Начать неделю с позитива: свежие анекдоты дня на 25 мая

Начать неделю с позитива: свежие анекдоты дня на 25 мая
Фото: Moritz Frankenberg/dpa/www.globallookpress.com
Короткие и свежие шутки от "Утро.ру" позволят пережить понедельник на одном дыхании

Новые приколы и анекдоты до слез отвлекут от насущных проблем и помогут провести еще один день эпидемии на позитиве.

  • Сидит пара в кафе. Девушка нервничает и смотрит пристально на салат возлюбленного, что замечает парень и говорит:

– Что-то случилось? Хочешь такой салат?

– Хочу… Ты будешь его фотографировать?

– Опять ты за свое…. Нет, ты можешь это сделать.

– Спасибо, а то я с утра только кофе смогла сфотографировать и выложить в "Инстаграм", уже очень давно я не обновляла ленту.

  • Объявление на входной двери дома:

Уважаемые водители, большая просьба, не ставьте машины напротив подъезда. В нашем доме живет автомеханик Слава. Пьяный Слава может по ошибке разобрать автомобиль.

  • Не понимаю политику банков, которые привязывают ручки к столу. Я вам свои деньги доверяю, накопленные в течение всей жизни, а вы мне даже ручку за 30 рублей не можете!
Полина ИВАНОВА

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