Короткие и свежие шутки от "Утро.ру" позволят пережить понедельник на одном дыхании

Новые приколы и анекдоты до слез отвлекут от насущных проблем и помогут провести еще один день эпидемии на позитиве.

Сидит пара в кафе. Девушка нервничает и смотрит пристально на салат возлюбленного, что замечает парень и говорит:

– Что-то случилось? Хочешь такой салат?

– Хочу… Ты будешь его фотографировать?

– Опять ты за свое…. Нет, ты можешь это сделать.

– Спасибо, а то я с утра только кофе смогла сфотографировать и выложить в "Инстаграм", уже очень давно я не обновляла ленту.

Объявление на входной двери дома:

Уважаемые водители, большая просьба, не ставьте машины напротив подъезда. В нашем доме живет автомеханик Слава. Пьяный Слава может по ошибке разобрать автомобиль.