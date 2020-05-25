Продюсер поставил себя в пример другим артистам

Пару дней назад Иосиф Пригожин высказался в интервью, что артисты оказались в бедственном положении из-за пандемии. С тех пор в Сети разразился настоящий скандал.

На слова продюсера ответил бывший солист группы Ленинград, а ныне депутат Госдумы Сергей Шнуров. На своей странице в соцсети он опубликовал стихотворение, посвященное продюсеру и его жене в свойственной ему едкой форме.

"...дядя Йося, бедствуете с тетей Лерой?” – написал артист.

Он отметил, что неужели им теперь приходится питаться кашей из ботвы и берестой, едко добавив: "Исхудал совсем, поди?". Шнуров предложил свою помощь Пригожину в виде сосисок из "Пятерочки", а простой народ попросил собрать денег на жизнь продюсера.

Тот не стал молчать на выпад певца. На своей странице в соцсети он попытался оправдаться, сообщив, что речь шла вовсе не об именитых артистах, а о простых, которые зарабатывают на жизнь выступлениями: музыкантах в ресторанах, сотрудниках театров, танцорах и циркачах. Они, как утверждает Пригожин, находятся в тяжелом положении, поскольку не состоят на обеспечении государства.

"Речь не шла обо мне или Валерии, речь не шла о тридцатке больших звезд, которые зарабатывают большие деньги и у которых есть подушка безопасности", – объяснил продюсер.

Пригожин поставил себя в пример, отметив, что он и его жена сейчас полностью содержат своих помощников, которые вынуждены также сидеть без возможности заработать. Тем не менее ни он, ни Валерия не жалуются на свое финансовое состояние, хотя им, как утверждает продюсер, нелегко.

"Ты теперь у нас депутат Государственной думы. Вот позаботься, пожалуйста, об этих музыкантах, которые оказались на улице, о людях, которые еще не успели добраться до вершины музыкального олимпа", – обратился он к Шнурову.

Однако призыв Иосифа вызвал у Сергея лишь смех. Он поиздевался над попытками продюсера быть "борцом за нищих" в привычной стихотворной манере. “Я смеюсь, катаясь лежа, цирковой ты наш заступник. Представитель молодежи, ей бы ближе был Укупник”, – парировал Шнуров.

К неодобрению в адрес слов продюсера подключились Юрий Лоза и Григорий Лепс. Они заявили, что положение артистов в этот период сильно отличается от положения других людей.

Однако новые нападки сильно разозлили Пригожина. Он опубликовал видео, где очень эмоционально высказался о скандале с его участием. А также вспомнил, как Кобзон помогал артистам в трудных ситуациях, и добавил, что остальные говорят только о себе и своем положении.

"Друзья, опомнитесь, пожалуйста! … Вы из кармана достаете заработанное и не известно, сколько еще продержитесь, чтобы содержать ваш коллектив. Некоторые музыканты и звезды отпустили своих музыкантов без оплаты, они вообще остались без денег", – возмутился Пригожин на своей странице в "Инстаграм".

Иосиф Пригожин также вспомнил о язвительном замечании Сергея Шнурова, отметив что его "сосисек из "Пятерочки" ну никак не хватит на всех".