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Приметы на 26 мая: что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы

Приметы на 26 мая: что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы
Фото: pixabay.com
В этот день христиане вспоминают праведную деву Гликерью Новгородскую

Лукерью Комарницу также называли Лукошница. В этот день жены приносили работающим мужьям еду в специальных корзиночках.

В Южных районах Лукерью прозвали Гречкосейкой, потому что там 26 мая был первый сев любимой многими крупы.

Что нельзя делать 26 мая:

1.Женщинам запрещалось убираться дома и стирать.

2.Если в этот день убить комара – их станет на дюжину больше.

3.Не рекомендуется гулять по лесу и работать в поле.

4.На кладбище нельзя говорить плохо о покойных и ссориться.

5.Под запретом купание. Считалось, что это привлекает русалок и водяных.

6.Не следует курить, пить, есть мясо и молочные продукты.

Приметы на 26 мая:

1.Комары кружатся – можно ждать хорошие дни.

2.Обилие комаров – к урожаю овса.

3.Крупный комар – год будет добрым.

4.Мертвый комар – май без дождя.

5.Если в этот день комаров много – будет огромное количество ягод и грибов.

6.Ласточки и стрижи летают – погода будет теплой.

7.Человек, родившийся 26 мая, будет острым на язык.

Анна ШУЛЕПОВА

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