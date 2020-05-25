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Лукерью Комарницу также называли Лукошница. В этот день жены приносили работающим мужьям еду в специальных корзиночках.
В Южных районах Лукерью прозвали Гречкосейкой, потому что там 26 мая был первый сев любимой многими крупы.
Что нельзя делать 26 мая:
1.Женщинам запрещалось убираться дома и стирать.
2.Если в этот день убить комара – их станет на дюжину больше.
3.Не рекомендуется гулять по лесу и работать в поле.
4.На кладбище нельзя говорить плохо о покойных и ссориться.
5.Под запретом купание. Считалось, что это привлекает русалок и водяных.
6.Не следует курить, пить, есть мясо и молочные продукты.
Приметы на 26 мая:
1.Комары кружатся – можно ждать хорошие дни.
2.Обилие комаров – к урожаю овса.
3.Крупный комар – год будет добрым.
4.Мертвый комар – май без дождя.
5.Если в этот день комаров много – будет огромное количество ягод и грибов.
6.Ласточки и стрижи летают – погода будет теплой.
7.Человек, родившийся 26 мая, будет острым на язык.
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