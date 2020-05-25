Сахар и фастфут могут вызвать жировую болезнь органа

Испанский специалист-диетолог Ева Родригес рассказала о самых неполезных для печени продуктах. В топ лидеров по вредоносности попали сахар и готовая выпечка.

Как отметила врач, такие продукты способный спровоцировать жировую болезнь печени. При этом на сегодняшний день медицина не знает лекарств от этого опасного заболевания, которое впоследствии может развиться до цирроза.

Также очень вредными для печени являются полуфабрикаты и фастфуд. Эксперт объяснила, что перечисленные продукты провоцируют скопление глубинного жира в печени.

Основными симптомами развивающего заболевания являются быстрая утомляемость, ожирение, отечность, плохой аппетит и боли в животе, передает слова диетолога издание La Vanguardia.

Помимо названных продуктов сильный вред печени наносит избыток соли. Соль может разрушать клетки органа и приводит к их гибели. Также нельзя злоупотреблять красным мясом.

Напротив, полезными для печени продуктами являются редис и баклажан. Кроме того, употребление зеленого чая вкупе со спортивными занятиями может нормализовать работу печени.

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