Мужчина несколько лет живет в особняке артистки на Волге

Как известно, Людмила Зыкина была бездетной. После ее смерти 11 лет назад наследство поделили между дальними родственниками артистки. Ее имение на Волге досталось племяннику Александру Карпухину, который, как выяснилось, решил продать его за 9 млн. рублей.

Однако позже объявились новые претенденты на особняк артистки. Выяснилось, что около 45 лет назад племянник Зыкиной якобы силой принудил некую Людмилу Сухотину к близости, в результате чего она родила двух дочерей-двойняшек.

Женщина пыталась познакомить племянника артистки с детьми, но он отказывался на них даже смотреть. Лариса и Светлана выросли без отцовского участия, узнав лишь в школе тайну своего рождения. Теперь они намерены претендовать на особняк Зыкиной, подав иск в суд. Чтобы доказать свою причастность к наследству, они сделали тест ДНК, который подтвердил отцовство Карпухина на 99,9%.

Сейчас наследницы решили поговорить с отцом обо всей ситуации лично, но Александр отказался их слушать. Как только Лариса и Светлана переступили порог имения, отец набросился на них с палкой и стал прогонять с его территории особняка.

“Вон отсюда! Так не делается, Люд! Пошла вон отсюда”, – кричал он дочерям вслед.

Однако мать наследниц умоляла мужчину хотя бы поговорить со своими детьми, которые 45 лет прожили без отца, но он оказался непреклонен, показано в промо передачи “Прямой эфир” на телеканале "Россия 1".

Мужчина угрожал и журналистам, которые снимали все происходящее, требуя убрать камеру, иначе разобьет.

Карпухин утверждает, что продает особняк с момента вступления в наследство, однако до сих пор у него это не вышло. Впрочем, и остальные наследники Зыкиной не стали сохранять имущество именитой артистки себе на память.