Подборка новых приколов – специально для читателей Утро.ру

Актуальные шутки помогут скрасить рабочий день.

За пять минут до закрытия магазина к прилавку подходит бабуля. Продавец, уже собиравшийся уходить, недовольно вздыхает.

– Слава богу, успела. У вас куры есть? – спрашивает пенсионерка.

Продавец нехотя лезет в холодильник и достает последнюю. Взвешивает – полтора кило.

– Маловата, – сокрушается бабушка. – Побольше нету?

Продавец засовывает курицу обратно и делает вид, что достает другую. Кладет на весы и придерживает их пальцем – два кило.

– Другое дело! А давайте-ка мне обе! – радуется женщина.

Разговаривают две подруги. Одна другой хвастается:

– Люся, я на диете!

– И давно?

– Уже полчаса.

– Знаешь, заметно.

– Да неужели?

– Ага. Глаза уже голодные!

Крепко выпивший глава семейства, шатаясь, приходит домой в четыре утра. В прихожей, зацепившись за вешалку, с грохотом падает вместе с ней. На шум выбегают перепуганные жена и дети. Мужик, ухмыляясь, поднимает голову:

– Что, без папки уснуть не можете?