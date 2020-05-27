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Актуальные шутки помогут скрасить рабочий день.
– Слава богу, успела. У вас куры есть? – спрашивает пенсионерка.
Продавец нехотя лезет в холодильник и достает последнюю. Взвешивает – полтора кило.
– Маловата, – сокрушается бабушка. – Побольше нету?
Продавец засовывает курицу обратно и делает вид, что достает другую. Кладет на весы и придерживает их пальцем – два кило.
– Другое дело! А давайте-ка мне обе! – радуется женщина.
– Люся, я на диете!
– И давно?
– Уже полчаса.
– Знаешь, заметно.
– Да неужели?
– Ага. Глаза уже голодные!
– Что, без папки уснуть не можете?
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