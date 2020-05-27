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Бразильский Нострадамус предсказал уничтожение 80% человечества

Бразильский Нострадамус предсказал уничтожение 80% человечества
Кадр из фильма "Геошторм"
Некоторые конспирологи связывают пророчество с пандемией коронавируса

Знаменитый прорицатель из Бразилии Жуселино Нобрега де Лус сделал устрашающее предсказание всему земному населению. По его словам, к 2043 году в живых останется только 20% от нынешнего числа людей.

Бразильский Нострадамус заявил, что население планеты сократится на 80%. При этом причиной страшной трагедии станет катастрофа, в которой будут виноваты сами люди, сообщает автор канала "Лучший друг Будды" в Яндекс.Дзене.

Кстати, многие толкователи связывают это леденящее душу предсказание с бушующей сейчас мировой эпидемией коронавируса.

Наш современник, Жуселино живет в Бразилии и работает школьным учителем. У него есть жена и вдвое детей. Бразильцы давно оценили провидческих дар своего необычного соотечественника и с большим уважением относятся к его предсказаниям.

Так, в 2014 году он заявил, что предвидит крушение самолета авиакомпании TAM Airlines. Борт должен был выполнить рейс из Сан-Паулу в Бразилию. Тогда слова известного пророка заставили руководство авиаперевозчика изменить номер рейса.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Ванга предсказала России начало войны в 2021 году.

Ольга ФЕДОРОВА

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