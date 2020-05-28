В этот день варили каши и занимались огородом

В пятницу православная церковь чтит память Феодора Освященного. В народе его считали покровителем хлебов и урожая. Именно поэтому 29 мая также называли днем Федора Житника.

Традиции и обычаи на 29 мая:

На Руси до этого дня старались обязательно засеять все жито – немолотое зерно, например, рожь или пшеницу. Также было принято варить каши и ставить на стол ячменный квас, чтобы урожай был богатым.

Приметы и поверья на 29 мая:

1. Если на рябине много цветов, то урожай овса и льна будет хорошим.

2. Холодный дождь и квакающие после него лягушки обещали улучшение погоды.

3. Лежащая с высунутым языком собака – к потеплению.

Что нельзя делать 29 мая:

В этот день было не принято заниматься уборкой – все время посвящали огороду. Также, согласно примете, 29 мая нельзя пользоваться ложкой. На Руси считали, что это привлечет несчастье. Запрещалось оставлять на тарелке какую-либо еду. В народе верили, что все остатки нужно обязательно отдать домашним животным и ни в коем случае не выбрасывать.

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