Свежая подборка шуток поможет пережить последний рабочий день недели

Новые приколы – для читателей "Утро.ру".

Выпившая дама приходит ночью домой из бара. В прихожей раздается грохот. Муж кричит из спальни:

– Солнышко, у тебя что-то упало?

– Да, у меня пальто упало.

– А почему такой жуткий шум?

– А я из него вылезти не успела!

Испытание на "Битве экстрасенсов". Участнику задают вопрос:

– Посмотрите на это фото. Что случилось с изображенным на нем мужчиной?

– Его сфотографировали.

– Наши поздравления! Вы прошли в финал.

У англичанки, француженки и русской спросили, что они будут делать, если окажутся на необитаемом острове с десятком мужчин.

Англичанка ответила, что будет молиться о спасении. Француженка – что найдет самого отважного и сильного мужчину, чтобы он ее защищал. Русская удивилась: "Вопрос-то я поняла. А проблема в чем?"