Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
557 новости
Новые приколы – для читателей "Утро.ру".
– Солнышко, у тебя что-то упало?
– Да, у меня пальто упало.
– А почему такой жуткий шум?
– А я из него вылезти не успела!
– Посмотрите на это фото. Что случилось с изображенным на нем мужчиной?
– Его сфотографировали.
– Наши поздравления! Вы прошли в финал.
Англичанка ответила, что будет молиться о спасении. Француженка – что найдет самого отважного и сильного мужчину, чтобы он ее защищал. Русская удивилась: "Вопрос-то я поняла. А проблема в чем?"
Попытки помешать строительству газопровода незаконны
Вспышки на Солнце ухудшат состояние людей на несколько дней