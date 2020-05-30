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Самое неприятное в садоводстве – порча урожая и растений, которым отдал так много времени и сил. Очень важно успеть заметить появление вредителей и предпринять правильные меры для избавления от них, при этом сохранив качественные плоды.
При этом к каждому виду вредителей нужен свой подход.
Тля
Обычно это насекомое селится под листьями растений. Определить его вредительство довольно легко: плоды перестают завязываться, цветение прекращается, а листья начинают желтеть и скручиваться. Если их немного, то избавиться можно поливов под сильной струей. А если случай серьезный, то на помощь придут Актара, Актофит, Карбофосфор и Золотая Искра. Хорошо себя зарекомендовал и шампунь от блох.
Паутинный клещ
Человеческому глазу эти насекомые практически недоступны. Зато следы их вредительства видны с первого взгляда – листья начинают покрываться полупрозрачными мелкими точками и начинают высыхать. Если листья повреждены сильно, их необходимо оборвать и сжечь. Кусты нужно обработать Фитовермом, Аполло, Актелликом или БИ-58.
Помидорная совка
Самыми вредными для помидоров считаются гусеницы. Они съедают не только листья, но и сами томаты. В итоге, поврежденный урожай сгнивает. Увидеть насекомое очень сложно, поскольку его окрас полностью совпадает с цветом зеленых помидоров. От нее поможет избавится Децис Профи, Искра, ВДГ и подобные средства.
Белокрылка
Белокрылка оставляет на листьях белый налет. Потом на них появляются и черные с серым пятна. От них помогут Шерпа и Карбофос, сообщает автор канала "Советы бывалого дачника" на Яндекс.Дзен.
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