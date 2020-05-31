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Как бросить курить: секрет раскрыл нарколог

Как бросить курить: секрет раскрыл нарколог
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Стало известно, что влияет на способность человека отказаться от вредной привычки

Врач рассказал о главном факторе, определяющем зависимость от табака. По словам директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, "ломку" у курильщиков купировать нетрудно. Сложнее изменить мышление и поведение. Именно это влияет на способность бросить курить.

Нужно бороться с поведенческими стереотипами, рассказал нарколог. К примеру, многие курильщики привыкли к сигарете после еды либо в компании.

"Это всё надо проанализировать и менять. Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить. Но для этого должны быть какие-то стимулы, какая-то внутренняя готовность себя менять",

отметил он в беседе с RT.

При этом если человек по-настоящему не готов отказаться от вредной привычки, он будет находить разнообразные отговорки.

Подобный подход эффективен при борьбе с любым видом зависимости, подытожил Зыков.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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