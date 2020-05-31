Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Иванов день: что нельзя делать 1 июня

Иванов день: что нельзя делать 1 июня
Фото: Matthias Bein/ZB/www.globallookpress.com
Народные поверья и суеверия в день преподобного Иоанна

Родом из Крыма, преподобный Иоанн был тем, кто восстановил иконопочитание в христианстве в 8 веке. По старому календарю 19 мая, а сейчас 1 июня называют день "Иван долгий". 

Крестьяне собирались с раннего утра, чтобы выйти в поле для защиты урожая от засухи. Они становились против направления ветра и заговаривали его специальными молитвами. В те времена ветрам давали свои имена: так если ветер подул с юга, то он "летний", с юго-востока – "обеденник", пошел с юго-запада – "верховой". 

Если в этот день шел дождь, что наши предки считали, что год выйдет засушливым. А если везде стоит аромат цветов и кукарекают петухи, то можно дать обильных осадков. Туман с утра 1 июня у крестьян означал хороший урожай грибов. 

Главные приметы и поверья

  • Весь июнь будет засушливым, если в первый его день идет дождь. 
  • Пение петухов в течение дня сулит дожди.
  • Если в июне постоянно туманы по утру, то урожай грибов в этом году удастся. 
  • На елках расцвели шишки – огурцы будут плодоносить. 
  • Холодная температура первого июня сулит холодный месяц. 

Что нельзя делать на Иванов день

  • Нельзя грустить, иначе летом будут постоянно лить дожди.
  • Запрещено вредить растениям, поскольку в этот день их охраняют святые, которые могут наказать за злодеяния.
  • Дети до года не должны оставаться в комнате одни, иначе на них нападут злые духи.
  • Нужно надевать только чистую одежду – к грязи липнет нечисть. 

Ранее "Утро.ру" поделилось гороскопом для всех зодиаков на июнь. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

России и Америке не удалось начать переговоры по ядерному оружию

С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин

Появились подробности смерти мужа звезды фильма "Москва слезам не верит"

Артистка запретила друзьям общаться с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей