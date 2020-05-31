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Родом из Крыма, преподобный Иоанн был тем, кто восстановил иконопочитание в христианстве в 8 веке. По старому календарю 19 мая, а сейчас 1 июня называют день "Иван долгий".
Крестьяне собирались с раннего утра, чтобы выйти в поле для защиты урожая от засухи. Они становились против направления ветра и заговаривали его специальными молитвами. В те времена ветрам давали свои имена: так если ветер подул с юга, то он "летний", с юго-востока – "обеденник", пошел с юго-запада – "верховой".
Если в этот день шел дождь, что наши предки считали, что год выйдет засушливым. А если везде стоит аромат цветов и кукарекают петухи, то можно дать обильных осадков. Туман с утра 1 июня у крестьян означал хороший урожай грибов.
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