Народные поверья и суеверия в день преподобного Иоанна

Родом из Крыма, преподобный Иоанн был тем, кто восстановил иконопочитание в христианстве в 8 веке. По старому календарю 19 мая, а сейчас 1 июня называют день "Иван долгий".

Крестьяне собирались с раннего утра, чтобы выйти в поле для защиты урожая от засухи. Они становились против направления ветра и заговаривали его специальными молитвами. В те времена ветрам давали свои имена: так если ветер подул с юга, то он "летний", с юго-востока – "обеденник", пошел с юго-запада – "верховой".

Если в этот день шел дождь, что наши предки считали, что год выйдет засушливым. А если везде стоит аромат цветов и кукарекают петухи, то можно дать обильных осадков. Туман с утра 1 июня у крестьян означал хороший урожай грибов.

Главные приметы и поверья

Весь июнь будет засушливым, если в первый его день идет дождь.

Пение петухов в течение дня сулит дожди.

Если в июне постоянно туманы по утру, то урожай грибов в этом году удастся.

На елках расцвели шишки – огурцы будут плодоносить.

Холодная температура первого июня сулит холодный месяц.

Что нельзя делать на Иванов день

Нельзя грустить, иначе летом будут постоянно лить дожди.

Запрещено вредить растениям, поскольку в этот день их охраняют святые, которые могут наказать за злодеяния.

Дети до года не должны оставаться в комнате одни, иначе на них нападут злые духи.

Нужно надевать только чистую одежду – к грязи липнет нечисть.

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