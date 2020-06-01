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День Фалалея Огородника подходит для того, чтобы заняться работами в саду и огороде. Лучше всего обратить внимание на огурцы. Если посеять их в этот день, растения дадут хороший урожай.
Приметы на 2 июня:
1. Если на елях много шишек – можно ждать хороший урожай огурцов.
2. Утром радуга и пчелы – к дождю.
3. Вечером большая роса – завтра будет солнце.
4. День пасмурный – июнь будет засушливый.
5. Солнце зашло в тучу – возможно ненастье.
6. Человек, родившийся в этот день, – хороший огородник.
Что нельзя делать 2 июня:
1. Будущим мамам нельзя в этот день ходить в гости: могут сглазить.
2. Если до обеда рассказать плохой сон, он сбудется.
3. Огурцы надо сажать втайне от соседей, иначе они будут горькими.
4. В этот день нельзя ругаться с семьей, чтобы не начались серьезные проблемы в отношениях.
5. Запрещено употреблять любую пищу, кроме вареной, так как можно навлечь болезнь.
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