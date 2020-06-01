День подходит для высадки огурцов

День Фалалея Огородника подходит для того, чтобы заняться работами в саду и огороде. Лучше всего обратить внимание на огурцы. Если посеять их в этот день, растения дадут хороший урожай.

Приметы на 2 июня:

1. Если на елях много шишек – можно ждать хороший урожай огурцов.

2. Утром радуга и пчелы – к дождю.

3. Вечером большая роса – завтра будет солнце.

4. День пасмурный – июнь будет засушливый.

5. Солнце зашло в тучу – возможно ненастье.

6. Человек, родившийся в этот день, – хороший огородник.

Что нельзя делать 2 июня:

1. Будущим мамам нельзя в этот день ходить в гости: могут сглазить.

2. Если до обеда рассказать плохой сон, он сбудется.

3. Огурцы надо сажать втайне от соседей, иначе они будут горькими.

4. В этот день нельзя ругаться с семьей, чтобы не начались серьезные проблемы в отношениях.

5. Запрещено употреблять любую пищу, кроме вареной, так как можно навлечь болезнь.