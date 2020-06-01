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Временное закрытие границ страны может привести к положительным последствиям – к прогрессу в туристическом бизнесе России. Однако для этого необходимо создать условия для отдыха людей. Об этом заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Как рассказал специалист, где-то это будет лишь внутрирегиональный туризм, если соседние объекты страны будут находиться под эпидемиологическим давлением.
Ситуация, когда россияне какое-то время не смогут путешествовать за границей, по словам эксперта, может привести к прорыву в туризме лишь при поддержке государства. Например, помогут лизинговые каникулы, отсрочки для транспортных компаний или туристических автобусов, а также уменьшение налогов для предприятий.
Через несколько лет это приведет к тому, что в России уже будет другой уровень туризма. Как отметил Волков в разговоре с Общественной службой новостей, вторая волна коронавируса при этом может сильно ударить по этой сфере. Многие предприятия и гостиницы рискуют обанкротиться из-за новых ограничительных мер.
"Для того чтобы компенсировать убытки, понесенные за время пандемии, нам бы хотелось продлить туристический сезон до октября-ноября", – подчеркнул эксперт, добавив, что иначе ситуация с туризмом будет сложная.
При этом, как пишет агентство "ФедералПресс", 6 млн россиян надеются провести летний отпуск в Крыму или в Краснодарском крае.
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