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В России назвали неожиданный плюс от эпидемии COVID-19

В России назвали неожиданный плюс от эпидемии COVID-19
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Ограничительные меры дадут толчок к развитию внутреннего туризма

Временное закрытие границ страны может привести к положительным последствиям – к прогрессу в туристическом бизнесе России. Однако для этого необходимо создать условия для отдыха людей. Об этом заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Как рассказал специалист, где-то это будет лишь внутрирегиональный туризм, если соседние объекты страны будут находиться под эпидемиологическим давлением. 

Ситуация, когда россияне какое-то время не смогут путешествовать за границей, по словам эксперта, может привести к прорыву в туризме лишь при поддержке государства. Например, помогут лизинговые каникулы, отсрочки для транспортных компаний или туристических автобусов, а также уменьшение налогов для предприятий. 

Через несколько лет это приведет к тому, что в России уже будет другой уровень туризма. Как отметил Волков в разговоре с Общественной службой новостей, вторая волна коронавируса при этом может сильно ударить по этой сфере. Многие предприятия и гостиницы рискуют обанкротиться из-за новых ограничительных мер. 

"Для того чтобы компенсировать убытки, понесенные за время пандемии, нам бы хотелось продлить туристический сезон до октября-ноября", – подчеркнул эксперт, добавив, что иначе ситуация с туризмом будет сложная. 

При этом, как пишет агентство "ФедералПресс", 6 млн россиян надеются провести летний отпуск в Крыму или в Краснодарском крае. 

Полина ИВАНОВА

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