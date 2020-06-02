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Наши предки называли третий день лета Олена-льняница, или Елена-леносейка, потому как на Руси в этот день все внимание крестьян было обращено к посеву льна и ритуалам, связным с этим.
Традиции и обычаи
Молодые девушки на Елену-леносейку ходили простоволосыми. Считалось, что в этот день распушенных кос может коснуться святая, и тогда волосы станут очень красивыми – длинными и светлыми, похожими на лен.
Так что громоздить на голове сложные прически 3 июня не стоит – глядишь, распущенный волос напитается силой от прикосновения святой царицы.
А еще незамужние девицы верили, что Олена-льняница может помочь им в устройстве личной и жизни, и просили ее сладить их судьбу. Но всякое обращение не ограничивалось простыми словами или молитвой – девушки справляли особый обряд: поздно вечером они выходили на перекресток трех дорог и подолгу плели там воображаемый лен, прося святую заступницу о помощи.
А вот сам лен наши предки сеяли только после полудня да в хорошую погоду, иначе богатого урожая не жди.
Приметы на Елену-леносейку
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