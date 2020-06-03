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Самые смешные анекдоты зарядят позитивом с утра.
– Пришел в тренажерный зал, а там накачанный мужик штангу уронил.
– Неужели на тебя?
– Нет, на свою ногу, а я рядом громко засмеялся.
– А почему они не выступают в метро и переходах?
– Рядом с теми, кто там уже поет, они будут казаться провинциальной самодеятельностью.
– Даже не думай брать молодую и сексуальную красотку! Выбери замужнюю, в возрасте, лучше не худышку – чтобы даже в мыслях она тебя не возбуждала!
– Без проблем, любимая. В понедельник придешь на собеседование?
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