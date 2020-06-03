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Начните день со смеха: лучше анекдоты на 4 июня

Начните день со смеха: лучшие анекдоты на 4 июня
Фото: Alexander Pöschel/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Свежие шутки от "Утро.ру"помогут поднять настроение

Самые смешные анекдоты зарядят позитивом с утра.

  • – Почему ты весь в обмотан бинтами?

– Пришел в тренажерный зал, а там накачанный мужик штангу уронил.

– Неужели на тебя?

– Нет, на свою ногу, а я рядом громко засмеялся.


  • – Звезды отечественного шоу-бизнеса жалуются, что из-за пандемии коронавируса остались без работы, а помощи от государства нет.

– А почему они не выступают в метро и переходах?

– Рядом с теми, кто там уже поет, они будут казаться провинциальной самодеятельностью.


  • Муж ищет себе секретаршу, а его ревнивая супруга дает рекомендации:

– Даже не думай брать молодую и сексуальную красотку! Выбери замужнюю, в возрасте, лучше не худышку – чтобы даже в мыслях она тебя не возбуждала!

– Без проблем, любимая. В понедельник придешь на собеседование?

Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки Владимира Винокура. 

Дарья ПЕТРОВА

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