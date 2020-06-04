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Свежие приколы и анекдоты до слез настроят на позитивный лад.
Идет дальше, встречает худенькую блондинку и думает: "Вот бы моей такую талию".
Приходит домой, его встречает жена. Он ей: "Не поверишь, всю дорогу только о тебе и думал".
– Ваша дочь бегает за мальчиками.
– Но в этом возрасте все девочки бегают за мальчиками.
– Да, но не с битой же!
Ранее "Утро.ру" делилось шутками Максима Галкина.
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров
В этот день не стоит планировать важные встречи и решать финансовые вопросы