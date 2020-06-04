Подборка шуток от "Утро.ру" поможет выдержать последний рабочий день недели

Свежие приколы и анекдоты до слез настроят на позитивный лад.

Мужчина идет по улице. Навстречу ему шагает длинноногая красотка. Он думает: "Вот бы моей жене такие ноги".

Идет дальше, встречает худенькую блондинку и думает: "Вот бы моей такую талию".

Приходит домой, его встречает жена. Он ей: "Не поверишь, всю дорогу только о тебе и думал".

Учительница жалуется родителям.

– Ваша дочь бегает за мальчиками.

– Но в этом возрасте все девочки бегают за мальчиками.

– Да, но не с битой же!

Накануне свадьбы мать дает несколько советов дочери: "Никогда не ругайся на него без дела, старайся во всем поддерживать. И никогда не рассказывай мне о ваших ссорах". Дочь спрашивает: "Почему?". Мать отвечает: "Потому что ты простишь, а я нет".

Ранее "Утро.ру" делилось шутками Максима Галкина.