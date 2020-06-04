Нарушителям придется заплатить 50 тысяч рублей

Новый штраф для водителей появится в кодексе об административных правонарушениях. За отказ от медицинского освидетельствования теперь будут наказывать на 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в Министерстве юстиции России.

Статья, штраф за нарушение которой ранее составлял 30 тыс. руб., пополнилась второй частью. Теперь в документе появился пункт об отягчающих обстоятельствах – наличие в машине пассажира до 16 лет. Проект нового КоАП опубликован на сайте ведомства.

Ужесточение правил для водителей ввели после высказывания главы Госавтоинспекции Михаила Черникова о том, что ответственность автолюбителей, перевозящих детей, должна быть выше.

Нормы медосвидетельствования водителей предлагали менять и ранее - смотреть на клинические признаки опьянения, а не на факт наличия алкоголя в организме, напоминает URA.RU.

Спрос же на автомобили из-за пандемии коронавируса снизился, передает "ФедералПресс". Чтобы восстановить положение на рынке, цены на машины уменьшатся.