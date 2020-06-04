Методы помогут справиться с муравьиной проблемой за два дня

В огороде муравьи могут стать настоящей проблемой: они наносят вред корням, поедают растения и способны переносить заболевания от одной садовой культуры к другой. Из-за их усилий можно и вовсе остаться без урожая.

Специалисты советуют использовать несколько методов, благодаря которым можно избавиться от этих вредителей в огороде.

Первый метод – керосин

Возьмите небольшой кусок ткани и смочите его керосином. Затем тряпку следует положить прямо на муравьиную яму и плотно прикрыть пакетом, чтобы керосин не улетучивался. Через пару дней вредителей на огороде не будет.

Второй метод – нашатырный спирт

Справится с муравьями поможет и раствор из воды и нашатырного спирта. Для этого следует развести 100 мл нашатыря с 1 литром воды. Затем нужно залить это средство в муравейники. Спустя короткий промежуток времени насекомые покинут свои норы.

Третий метод – кипяток

Это, пожалуй, один из самых популярных, а главное – дешевых способов борьбы с муравьями. Достаточно просто вскипятить воду и обильно залить ей муравьиные ямки.

Важно использовать эти методы на всех муравьиных норах, которые получится найти на участке, чтобы как можно дольше сохранить огород без воздействия этих насекомых. В противном случае, муравьи быстро вернутся обратно, рассказывает автор канала "Гениально и просто" на Яндекс.Дзен.

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